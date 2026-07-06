Cavallo stramazza a terra a Roma | È scivolato Polemica sulle botticelle per i turisti | Segno di inciviltà – Video

A Roma, un cavallo che trainava una carrozza è caduto a terra mentre si trovava in strada. La scena ha suscitato polemiche e discussioni online. Un volto noto ha condiviso l’immagine, criticando l’uso delle botticelle per i turisti e definendolo un segno di inciviltà. La vicenda ha attirato l’attenzione sui mezzi di trasporto tradizionali impiegati in zone turistiche e sulle condizioni degli animali coinvolti.

Un cavallo stramazzato a terra mentre traina una carrozza. L’immagine viene da Roma e sta facendo discutere, tanto che Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, ha condiviso la foto chiamando in causa il sindaco Roberto Gualtieri contro “questa inciviltà”. Non è infatti la prima volta che i cavalli delle famose botticelle vengono immortalati in condizioni estreme. Le immagini sono del 4 luglio in tarda mattinata. A denunciare, tra gli altri, quanto accaduto anche la Lega del cane Ostia: “Nel 2026 è semplicemente inaccettabile continuare a vedere questi animali costretti, sotto un caldo asfissiante, a trainare carrozze piene di turisti nelle strade della Capitale – si legge nel post – Al momento non conosciamo le condizioni del cavallo, ma una cosa è certa: questa scena non dovrebbe più esistere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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