Un nuovo film porta sul grande schermo un libro che analizza il lato oscuro dell’industria della moda. La pellicola si concentra sui problemi e le criticità legate alle pratiche nel settore, senza seguire le storie di successo o i retroscena degli stilisti. Al centro della narrazione ci sono documenti e approfondimenti sul modo in cui vengono prodotti e distribuiti gli abiti, con particolare attenzione alle questioni etiche e ambientali. La protagonista di questa trasposizione cinematografica è un’attrice nota per le sue interpretazioni.

La moda torna protagonista al cinema ma questa volta non per raccontare i retroscena dell’editoria (come ne Il Diavolo veste Prada 2). Cate Blanchett, attraverso la sua casa di produzione Dirty Films, parteciperà alla realizzazione di Fashionopolis, documentario tratto dal libro di Dana Thomas Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes. Un progetto che indagherà il sistema moda da una prospettiva meno patinata e più urgente: quella del costo ambientale e umano dell’industria dell’abbigliamento. Di cui Blanchett, a modo suo, è parte. Il libro che ha cambiato il racconto della moda sostenibile. Prima di diventare un documentario, Fashionopolis è stato uno dei libri più importanti nel dibattito internazionale sulla sostenibilità della moda. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cate Blanchett porta al cinema “Fashionopolis”, il libro sul lato oscuro della moda

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