Un autobus è uscito di strada sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato a Formia. Nell’incidente è morto un passeggero e altri due sono rimasti feriti.

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato, a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus di linea con tre persone a bordo che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Un autobus finisce fuori strada a Formia, un morto e due feriti

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