Formia autobus fuori strada | un morto e due feriti

Un autobus è uscito di strada sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato, causando un morto e due feriti. L’incidente si è verificato nella provincia di Latina. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente per assistere le persone coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei feriti.

Paura a Formia: un morto e due feriti in seguito a un incidente che si è verificato sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato, provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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