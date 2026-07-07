Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, è stata notata la presenza di Federica Lelli, ex compagna del cantante. Si è esibita cantando alcune delle sue canzoni a squarciagola tra la folla. La presenza di Lelli è stata visibile durante l’evento, con un coinvolgimento diretto nelle esibizioni. Non ci sono altre informazioni sul suo ruolo o sulla durata della sua partecipazione al concerto.

Impossibile non notarla mentre in mezzo alla folla cantava a squarciagola alcune delle canzoni scritte per lei. Al mega concerto di Ultimo a Tor Vergata c’era anche lei, Federica Lelli, ex del cantante. Federica Lelli, ex di Ultimo, al concerto di Tor Vergata. La modella e influencer infatti non poteva perdersi il live di Ultimo ed è stata avvistata fra la folla mentre cantava e si emozionava di fronte alle canzoni dell’ex fidanzato. Federica Lelli e Ultimo sono stati legati dal 2017 al 2019 proprio quando la carriera del cantante stava decollando e nel periodo in cui sono uscite alcune fra le sue canzoni più belle. Brani come 22 settembre, La stella più fragile dell’universo e I tuoi particolari che raccontano proprio la storia d’amore con la modella, scritte nel corso della relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ultimo, al concerto di Tor Vergata anche l’ex Federica Lelli (che canta a squarciagola)

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