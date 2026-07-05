Durante il concerto di Ultimo, un rappresentante dell’università ha sottolineato che l’evento funge anche da laboratorio di ricerca e formazione. L’ateneo ha coinvolto attivamente gli studenti nel processo organizzativo, andando oltre il semplice ruolo di sede di grandi eventi. La partecipazione degli studenti ha contribuito alla riuscita dell’evento, che si è svolto nell’area di Tor Vergata. La presenza di un pubblico numeroso ha evidenziato la capacità dell’università di gestire eventi di grande portata, coinvolgendo attivamente la comunità studentesca.

“Non siamo soltanto un'università in grado di accogliere una moltitudine di persone, ma anche un Ateneo capace di attivare un ruolo proattivo dei propri studenti, contribuendo concretamente alla riuscita dell'evento”. Queste le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, in occasione del concerto-evento di Ultimo ospitato all'Università, che si è trasformato anche in un laboratorio di ricerca, innovazione e formazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Concerto di Ultimo: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Il concerto è anche un laboratorio di ricerca e formazione'

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Concerto di Ultimo: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Il concerto è anche un laboratorio di ricerca e

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