(LaPresse) «Siamo nella storia». Ultimo affida ai social il commento quasi a caldo sul concerto di Tor Vergata da 250mila spettatori appena concluso. Una frase secca, ma potente, accompagnata da un video, in cui lui, ripreso di spalle, ha di fronte la platea sterminata – illuminata dalle luci dei telefonini – che canta a squarciagola il brano Pianeti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ultimo a Tor Vergata, il pubblico canta a squarciagola il brano Pianeti

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Ultimo - ROMANTICA

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Ultimo infiamma Tor Vergata e canta con 250mila fan: «Siamo nella storia!»Ultimo ha eseguito il brano inedito «Quando dorme la città» davanti a circa 250mila persone a Tor Vergata.

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; La scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vergata.

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Ultimo a Tor Vergata, 250mila spettatori: Questo è il giorno che aspettavoIl cantautore romano ha conquistato l'area di Tor Vergata con un concerto da 250mila spettatori, superando il record dei 225mila di Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Un evento da 16 milioni di euro ... tg24.sky.it