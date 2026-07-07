Dopo il concerto a Tor Vergata, si sono verificati disagi nel deflusso degli spettatori. Le navette private, circa 200, erano state promesse dagli organizzatori per trasportare i partecipanti alle Vele di Calatrava verso la stazione Anagnina. Tuttavia, si sono verificati blocchi e ritardi, sollevando dubbi sulla gestione del traffico. La questione riguarda anche il motivo per cui tutte le navette siano state fatte uscire contemporaneamente, creando congestione.

Per il deflusso post concerto di Ultimo dalla spianata di Tor Vergata gli organizzatori dell’evento avevano assicurato al Comune 200 navette private per trasportare gli spettatori dalle Vele di Calatrava alla stazione Anagnina. Il doppio rispetto a quelle messe a disposizione, sempre da loro, per l’afflusso in senso contrario. Ma se - come raccontano in tanti sui social dopo essere rimasti bloccati per ore nel cuore della notte, prima di poter tornare a casa all’alba - all’andata tutto ha funzionato, al ritorno non è stato così. E proprio l’assenza delle navette è finita sotto accusa. Come anche la difficoltà di poter utilizzare i veicoli in... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Ultimo a Roma, i disagi del deflusso dopo il concerto e il giallo delle navette bloccate: «Perché farle uscire tutte insieme?»

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Concerto di Ultimo - Strade bloccate per ascoltare le prove

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