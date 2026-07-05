Navette fantasma trasporti in tilt disagi con i maxi schermi | la rabbia social dei fan di Ultimo dopo il concerto – I video

Dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata, con circa 250.000 spettatori presenti, molti fan hanno incontrato problemi nel ritorno a casa. Sono stati segnalati navette fantasma che non sono arrivate, trasporti pubblici in tilt e disagi causati anche dai maxi schermi presenti all’evento. La situazione ha provocato reazioni di malcontento sui social, con video e commenti che documentano le difficoltà vissute durante la notte.

Dopo il concerto record di Ultimo a Tor Vergata, che ha richiamato circa 250mila spettatori, il rientro verso casa di molti fan è diventato una lunga notte di disagi. Al termine dello spettacolo, l’area è stata interessata da forti criticità nella gestione del deflusso, con trasporti pubblici congestionati, traffico paralizzato e lunghe attese che hanno alimentato proteste e segnalazioni sui social. Navette fantasma, traffico in tilt, taxi alle stelle. Le maggiori difficoltà si sono registrate nei collegamenti da e per l’area dell’evento. Le stazioni della Metro C e il capolinea della Metro A ad Anagnina hanno dovuto fare i conti con un afflusso eccezionale di persone, mentre molti spettatori hanno denunciato ritardi e carenze nel servizio delle navette dedicate. 🔗 Leggi su Open.online

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