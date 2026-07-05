Oltre 250mila persone hanno assistito al concerto di Ultimo a Tor Vergata, con molti fan lasciati in strada senza navette e senza mezzi pubblici disponibili. Durante il deflusso, si sono verificati disagi e caos nella metro, con utenti rimasti bloccati e senza informazioni chiare. Testimoni riferiscono di lunghe attese e di una gestione insufficiente del traffico e dei trasporti pubblici, causando disagio tra i partecipanti.

Quello di Ultimo a Tor Vergata è stato il concerto dei record con oltre 250mila spettatori, un evento storico per la città di Roma che però ha sollevato anche alcune criticità nell’afflusso e, soprattutto, nel deflusso dall’area designata per lo spettacolo. Sui social tanti fan si sono lamentati dell’organizzazione, sottolineando le difficili condizioni che si sono trovati ad affrontare per poter tornare a casa. Concerto di Ultimo, numeri da record Problemi nel deflusso, la denuncia dei fan La situazione sulla metro C e gli atti vandalici Concerto di Ultimo, numeri da record Sono numeri mai visti quelli fatti segnare dal concerto di Ultimo,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Concerto di Ultimo, la denuncia dei fan abbandonati in strada senza navette e il caos in metro nel deflusso

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