Ultimissime Inter LIVE | le prime parole di Stankovic Khalaili vuole solo i nerazzurri Non è sfumato l’affare per Jones

Stankovic ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali, mentre Khalaili ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi solo con l’Inter. L’accordo per il trasferimento di Jones non è stato concluso, e l’affare non è sfumato definitivamente. Le notizie aggiornate riguardano le trattative di mercato e le dichiarazioni dei giocatori, con l’attenzione rivolta alle operazioni in corso e alle possibili novità nel reparto offensivo e difensivo della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 LUGLIO Stankovic torna a casa: «Il mio sogno era giocare a San Siro». Stankovic racconta le emozioni del ritorno in nerazzurro e il rapporto con Chivu, Dimarco e la famiglia: le sue dichiarazioni Inter Khalaili, trattativa in discesa: l’israeliano spinge per vestire la maglia nerazzurra. Inter, il giocatore salta l’amichevole e prepara l’addio: il club nerazzurro vicino alla chiusura. 🔗 Leggi su Internews24.com

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