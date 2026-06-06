Taylor Swift e Zendaya avevano già scelto un outfit coordinato prima che questa tendenza diventasse popolare. Le due celebrità sono state avvistate con look simili, dimostrando di aver capito subito quale stile avrebbe attirato l’attenzione. La somiglianza tra i loro abiti ha suscitato l’interesse degli utenti online, che hanno notato come entrambe abbiano optato per un look che richiama il mondo delle cowgirl. La scelta di abbigliamento ha evidenziato una somiglianza già evidente tra le due, anche prima che questa tendenza diventasse virale.

Se c’è una cosa che internet ama, è scoprire che due icone hanno avuto letteralmente la stessa infanzia. E no, non stiamo scherzando: Taylor Swift e Zendaya hanno appena sbloccato il crossover più random e adorabile del 2026, sfoggiando quello che sembra essere esattamente lo stesso outfit da piccole. Tutto è iniziato quando Taylor ha condiviso un vecchio home video per celebrare l’uscita di I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per Jessie di Toy Story 5. Nel filmato, una mini Taylor appare vestita in piena modalità cowgirl: t-shirt con stivali western stampati, gonna di jeans con volant e immancabile cappello rosso. Praticamente la protagonista di un rodeo Disney-core. Internet ha scoperto che Taylor Swift e Zendaya avevano lo stesso outfit da bambine e ora non ci riprenderemo più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cowgirl core prima che fosse cool: Taylor Swift e Zendaya avevano già capito tutto con il loro outfit coordinato

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