Nigel Farage si è dimesso dalla carica di deputato dopo le accuse riguardanti donazioni non dichiarate. In una dichiarazione, ha affermato che sarà il voto degli elettori a giudicarlo. La decisione arriva in un momento di tensione legata alle sue finanze e alle accuse di irregolarità nelle donazioni ricevute. Farage ha scelto di lasciare il Parlamento per affrontare la situazione, lasciando intendere che si concentrerà sulla sua reputazione politica e sulla campagna elettorale futura.

Nigel Farage sceglie la strada del colpo di scena per provare a respingere le accuse sulle sue finanze e rilanciare la propria immagine politica. Il leader di Reform Uk ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, provocando un’elezione suppletiva nel collegio di Clacton, nell’Essex, con l’obiettivo dichiarato di ricandidarsi e ottenere un nuovo mandato dagli elettori. In un videomessaggio diffuso dal suo partito, senza domande dei giornalisti, Farage ha spiegato di voler affidare ai cittadini il giudizio sulle contestazioni che lo riguardano. “Ho deciso di dimettermi da membro del Parlamento con effetto immediato”, ha affermato, sostenendo che saranno “gli elettori di Clacton i giudici delle mie azioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uk – La mossa di Farage dopo il caso delle donazioni non dichiarate: si dimette da deputato e dice: “Saranno gli elettori a giudicarmi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farage si dimette e si ricandida dopo la vicende delle donazioni elettorali: “Saranno gli inglesi a decidere”Un politico ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di deputato nel collegio di Clacton, comunicando anche l’intenzione di candidarsi nuovamente...

Farage si dimette e cerca la riconferma dopo il caso donazioniNigel Farage ha annunciato le sue dimissioni dal seggio parlamentare britannico e la volontà di candidarsi nuovamente alle elezioni suppletive per...

Si parla di: LABOUR E FARAGE | Manchester contro Londra, l’ultima carta per non perdere le prossime elezioni.

Farage e le accuse di finanziamenti illeciti: Mi dimetto da deputato e mi ricandido(Adnkronos) - Nigel Farage si dimette da deputato e si ricandida. Il leader di Reform UK reagisce così nella bufera legata a presunti finanziamenti illeciti. Farage sostiene che l'establishment stia c ... msn.com

Il leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage. Credit: Justin Ng / Avalon / AGFIl leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato oggi le proprie dimissioni da deputato, dopo aver rivelato di essere oggetto di una seconda indagine parlament ... tpi.it