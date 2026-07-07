Nigel Farage ha annunciato le sue dimissioni dal seggio parlamentare britannico e la volontà di candidarsi nuovamente alle elezioni suppletive per conservarlo. La decisione arriva dopo settimane di analisi sulla sua situazione finanziaria, in relazione a un caso legato a donazioni. La mossa mira a consolidare la sua posizione politica in un contesto di scrutinio pubblico e legale. La candidatura alle elezioni anticipate è considerata una strategia per mantenere il seggio parlamentare.

Milano, 7 lug. (askanews) - Nigel Farage, il politico britannico di estrema destra e leader di Reform UK, ha annunciato che si dimetterà dal suo seggio parlamentare per candidarsi alle elezioni suppletive indette in fretta e furia al fine di mantenerlo: una scommessa rischiosa dopo settimane di esame critico della sua situazione finanziaria. "Ci ho pensato a lungo e oggi ho deciso: oggi stesso mi dimetterò da membro del Parlamento per Clacton-on-Sea, costringendo così a indire elezioni suppletive, che spero si terranno a breve - ha annunciato Farage - Ho deciso che saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni. Queste saranno elezioni suppletive tra il popolo e l'establishment. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farage si dimette e cerca la riconferma dopo il caso donazioni

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