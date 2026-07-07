Un politico ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di deputato nel collegio di Clacton, comunicando anche l’intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni suppletive. Ha affermato di non aver commesso errori riguardo alle sue finanze personali e ai regali ricevuti da sostenitori, e ha lasciato la decisione finale alle preferenze degli elettori. La sua scelta di ricandidarsi avviene in un contesto di polemiche legate ai finanziamenti per campagne elettorali.

Nigel Farage ha annunciato che si dimetterà da deputato per il collegio di Clacton per ricandidarsi alle elezioni suppletive, sostenendo di non aver “fatto nulla di sbagliato” dopo le polemiche sulle sue finanze personali e sui regali ricevuti da alcuni sostenitori. Il leader di Reform UK ha affermato che tornare alle urne gli offrirà l’opportunità di rispondere ai suoi critici. La decisione arriva dopo settimane difficili per Farage , finite sotto i riflettori in seguito alla rivelazione di un “regalo” da 5 milioni di sterline ricevuto prima della sua elezione nel 2024 dall’investitore in criptovalute Christopher Harborne, somma che non avrebbe dichiarato ed è ora oggetto di un’indagine parlamentare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Farage si dimette e si ricandida dopo la vicende delle donazioni elettorali: “Saranno gli inglesi a decidere”

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