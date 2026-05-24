Un artista si ispira a Dario Fo per creare un personaggio di giullare contemporaneo, che unisce comicità e riflessione sociale. Lo spettacolo, interpretato da Matthias Martelli, combina elementi di teatro di strada e satira, coinvolgendo il pubblico con scene che alternano comicità e momenti di introspezione. La pièce si distingue per il modo in cui rielabora le figure del giullare tradizionale, adattandole a temi attuali e alle emozioni del pubblico in sala.

Un giullare contemporaneo, folle e attualissimo, che commuove, diverte, emoziona e sorprende. Al Teatro Cucinelli di Solomeo ha debuttato con grande successo in prima nazionale lo spettacolo di Matthias Martelli, “Lu Santo Jullàre Francesco“ (foto) di Dario Fo e Franca Rame, coprodotto dagli Stabili di Torino e dell’Umbria, per gli 800 anni della morte di San Francesco e i 100 anni della nascita di Dario Fo. Una sfida che Martelli ha accolto e rinnovato con energia e rigore in un monologo dai mille volti: in scena c’è solo lui ma davanti agli occhi del pubblico scorre uno straordinario universo di figure, corpi, suoni e parole. Avvolto da... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attualità visionaria di ’Lu Santo Jullare Francesco’. Matthias Martelli rilegge Dario Fo, emozioni sul palco

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