Un eurodeputato ha annunciato che l’Unione Europea ha richiesto un’indagine su un partito politico, a causa di presunte attività sospette. Lo stesso deputato ha affermato che il suo partito ha votato con le forze di sinistra in diverse occasioni e che questa situazione rappresenta la normalità nel Parlamento europeo. Ha anche sottolineato che il suo partito, in ambito europeo, si schiera frequentemente con il Partito Democratico e con altri gruppi di centrosinistra.

Lo dichiara all’ANSA l’eurodeputato e presidente di Futuro Nazionale (ESN), Roberto Vannacci. Questo “rappresenta la normalità all’interno del Parlamento europeo” ed “è una dicotomia assurda”, rimarca l’eurodeputato ribadendo che “normalmente FI si schiera in Europa con il Pd e molto spesso con Avs”. ANSA Oggi, il Parlamento europeo ha votato per avviare procedimenti contro il partito Europa delle Nazioni Sovrane per presunte violazioni dei « valori dell’UE ».??? Il Gruppo ESN ha votato contro. La democrazia significa difendere i principi democratici, chiunque sia coinvolto.?? Today, the European Parliament voted to launch proceedings against the Europe of Sovereign Nations Party over alleged breaches of « EU values ». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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