Il Parlamento europeo ha approvato con 414 voti favorevoli l’autorizzazione a un’indagine sull’Esn, partito di estrema destra. È la prima volta che questa procedura viene avviata. L’Autorità europea avrà il compito di verificare eventuali violazioni o comportamenti sospetti collegati al partito. La decisione arriva dopo una richiesta specifica rivolta dall’Eurocamera.

È la prima volta che questa proceduta viene attivata. L’Autorità è stata autorizzata dal Parlamento europeo con 414 voti favorevoli a verificare se il partito “Europa delle Nazioni Sovrane” rispetti tutte le condizioni Nella nota del Parlamento europeo viene specificato che “sebbene esista un gruppo politico con lo stesso nome, questo è giuridicamente e funzionalmente distinto dal partito politico Esn”. Il voto si è tenuto a scrutinio segreto eil voto positivo non rappresenta una presa di posizione in merito alla questione, ma è solo un passaggio che consente di svolgere la verifica. L’APPF ha sollevato dubbi sul rispetto da parte di Ens dei valori dell’Unione, come previsto dalla normativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurocamera autorizzata indagine su Esn, partito di estrema destra

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