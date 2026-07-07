Ucraina gli analisti | Putin ignora la realtà continuerà la guerra E spera che la NATO affondi ad Ankara

Gli analisti affermano che il presidente russo continuerà a ignorare la realtà e a proseguire la guerra, sperando in un indebolimento della NATO. Un ex collaboratore di Putin sostiene che il leader russo rifiuta di accettare fallimenti. Un analista militare indica che, nel 2026, la conquista del Donetsk appare improbabile.

“Putin si rifiuta di pensare che gli vada male”, dice il suo ex collaboratore Gallyamov. Secondo l’analista militare Kuznets “nel 2026 la conquista del Donetsk non è possibile”. Lo zar vuole accelerare il conflitto, nonostante le critiche in patria. Il politologo Radchenko: “Non ascolterà nessuno“. Samuel Charap di RAND: “Siamo nella spirale dell’escalation ”. L’analisi e le interviste di Fanapage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

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