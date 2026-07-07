Martina Patti, 26 anni, è stata ammessa alla giustizia riparativa dopo aver ucciso la propria figlia e aver simulato il suo sequestro a Mascalucia. La decisione riguarda un procedimento che prevede incontri con una vittima surrogata. La donna dovrà partecipare a questi incontri come parte delle misure adottate nel suo percorso di risarcimento. La sua ammissione alla giustizia riparativa si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

E’ stata ammessa alla giustizia riparativa e dovrà tenere incontri con una 'vittima surrogata' Martina Patti, la 26enne che il 12 luglio del 2024 è stata condannata a 30 anni di reclusione per l’omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, che la donna, rea confessa, ha ucciso con un’arma da taglio nel giugno 2022 e poi seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia, simulando il rapimento della bambina. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello di Catania che ha accolto la richiesta dei legali dell’imputata, gli avvocati Tommaso Tamburino e Gabriele Celesti. Nelle scorse udienze la sostituta Pg Agata Consoli e l’avvocato di parte civile, Barbara Ronsisvalle che rappresenta il papà Alessandro Del Pozzo e i nonni paterni della piccola vittima si erano opposti alla richiesta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Uccise la figlia e ne finse il sequestro a Mascalucia, Martina Patti ammessa alla giustizia riparativa

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