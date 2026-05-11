Martina Patti chiede accesso alla giustizia riparativa | Ho fatto qualcosa di orribile ho ucciso mia figlia

Martina Patti, 26 anni, ha chiesto di accedere alla giustizia riparativa durante il processo d'appello per l'omicidio della figlioletta di cinque anni, avvenuto a Mascalucia nel Catanese. La donna, già condannata a 30 anni in primo grado, aveva confessato di aver ucciso e seppellito la bambina in un campo vicino a casa, simulando un rapimento. Durante l'udienza, Patti ha anche espresso alcune scuse per quanto accaduto.

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