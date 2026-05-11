Martina Patti chiede accesso alla giustizia riparativa | Ho fatto qualcosa di orribile ho ucciso mia figlia

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Patti, 26 anni, ha chiesto di accedere alla giustizia riparativa durante il processo d'appello per l'omicidio della figlioletta di cinque anni, avvenuto a Mascalucia nel Catanese. La donna, già condannata a 30 anni in primo grado, aveva confessato di aver ucciso e seppellito la bambina in un campo vicino a casa, simulando un rapimento. Durante l'udienza, Patti ha anche espresso alcune scuse per quanto accaduto.

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La 26enne rea confessa dell'omicidio della figlioletta di cinque anni a Mascalucia, nel Catanese, e già condannata a 30 anni in primo grado per aver ucciso e seppellito la piccola Elena in un campo vicino casa simulando un rapimento, ha chiesto scusa durante il processo d'appello a suo carico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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