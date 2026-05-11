Martina Patti chiede accesso alla giustizia riparativa | Ho fatto qualcosa di orribile ho ucciso mia figlia
Martina Patti, 26 anni, ha chiesto di accedere alla giustizia riparativa durante il processo d'appello per l'omicidio della figlioletta di cinque anni, avvenuto a Mascalucia nel Catanese. La donna, già condannata a 30 anni in primo grado, aveva confessato di aver ucciso e seppellito la bambina in un campo vicino a casa, simulando un rapimento. Durante l'udienza, Patti ha anche espresso alcune scuse per quanto accaduto.
La 26enne rea confessa dell'omicidio della figlioletta di cinque anni a Mascalucia, nel Catanese, e già condannata a 30 anni in primo grado per aver ucciso e seppellito la piccola Elena in un campo vicino casa simulando un rapimento, ha chiesto scusa durante il processo d'appello a suo carico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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