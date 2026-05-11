In questa vicenda, la difesa ha avanzato richiesta di giustizia riparativa per Martina Patti, coinvolta nel caso di Elena. La questura ha presentato domande riguardo all’effetto che il perdono di Patti potrebbe avere sul procedimento giudiziario. La Procura, invece, si è opposta a questa proposta, sostenendo che non sia appropriata nel contesto del procedimento in corso. La discussione si concentra sui possibili effetti di un percorso di giustizia riparativa nel processo.

? Domande chiave Come può il perdono di Martina Patti influenzare il processo?. Perché la Procura si oppone al percorso di giustizia riparativa?. Quali prove hanno confermato la strategia di simulazione del rapimento?. Cosa deciderà la Corte d'assise d'appello il prossimo 7 luglio?.? In Breve Avvocati Tamburino e Celesti presentano istanza alla Corte d'assise d'appello di Catania.. Procura Agata Consoli e avvocata Ronsisvalle si oppongono al percorso riparativo.. Decisione della Corte prevista per l'udienza fissata il 7 luglio.. Delitto avvenuto nel giugno 2022 a Mascalucia con simulazione di rapimento.. L’avvocato Tommaso Tamburino e il collega Gabriele Celesti hanno presentato una richiesta formale alla Corte d’assise d’appello di Catania per permettere a Martina Patti di accedere al percorso della giustizia riparativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Elena, la difesa chiede la giustizia riparativa per Martina Patti

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