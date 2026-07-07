A Kiev è stata uccisa l’attentatrice ucraina coinvolta nell’esplosione che la settimana scorsa ha colpito la residenza di un oligarca a Montecarlo. La donna è stata trovata morta, mentre sono stati fermati due uomini sospettati di aver preso parte al delitto. La vicenda rimane avvolta da mistero, con ancora da chiarire i dettagli dell’attacco e i ruoli dei soggetti coinvolti.

Il mistero sull’attentato con l’esplosivo, che la settimana scorsa ha colpito la dimora dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev a Montecarlo, si riempe di interrogativi dopo il ritrovamento del corpo della presunta attentatrice. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovksaya, la cittadina ucraina 39enne ricercata dall’Interpol e principale sospettata dell’attacco, è stato ritrovato vicino a Kiev nella serata di martedì. In base a quanto riportato dal quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un’arma da fuoco. Una fonte delle forze dell’ordine che ha parlato con il giornale, ha riferito che sono già state arrestate due persone: si tratterebbe di un ufficiale della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina e di un ex appartenente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Uccisa a Kiev l’attentatrice ucraina di Montecarlo. Chi sono i due uomini fermati per il delitto

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