Il corpo di una donna sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine è stato trovato ieri sera vicino a Kiev. La donna era ricercata in relazione a un attentato avvenuto a Montecarlo. Due persone sono state arrestate, tra cui un membro dell’intelligence ucraina. La donna era considerata una delle principali sospettate nel tentato omicidio, che aveva coinvolto un uomo di origini ucraine e si era verificato a Monaco.

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti arrestati Le fonti hanno anche affermato che la donna si trovava fuori dall'Ucraina dal 22 marzo 2025 al 1° luglio 2026. Un'altra fonte delle forze dell'ordine intervistata da Ukrainska Pravda ha affermato che due sospetti sono stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo nell'intelligence della difesa ucraina, mentre l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev: due arresti, ?uno è dell'intelligence ucraina

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