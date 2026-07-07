Un uomo che si trovava a bordo di un autobus è stato trovato al pronto soccorso con il volto coperto di sangue, dopo aver causato danni all’interno del veicolo. Secondo quanto riferito, l’individuo era ubriaco e ha iniziato a creare scompiglio, colpendo un vetro con la testa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altre persone coinvolte. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto.

E’ arrivato al Pronto soccorso di Fano con la faccia che era una maschera di sangue, come se fosse stato picchiato selvaggiamente a bordo del bus in cui stava viaggiando. In realtà della rissa, sulla base della ricostruzione fatta fino a questo momento, c’è stato solo l’allarme: perché il giovane, sui 20-25 anni, nordafricano, che si trovava sul bus, non è stato picchiato da nessuno ma è caduto sfondando con la testa una delle porte del bus, e quindi ferendosi seriamente al volto. Da qui il sangue e tutto il resto. In ogni caso, resta la paura e il disagio dei passeggeri che si trovavano sul mezzo con lui, oltre al fatto che l’autista ha dovuto fermarsi in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco semina il panico sul bus e spacca il vetro con una testata

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