Ubriaco al volante semina il panico da Busto Garolfo a Rho poi minaccia gli agenti con un taglierino | arrestato
Un uomo in stato di ebbrezza ha causato diversi incidenti tra Busto Garolfo e Rho mentre guidava un'auto. Dopo aver seminato il panico in strada, è stato fermato dagli agenti, ai quali ha minacciato con un taglierino. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma. Durante le operazioni di controllo, si è mostrato aggressivo e ha opposto resistenza. La polizia ha recuperato l'arma e ha proceduto con le formalità di rito.
Milano – In stato di alterazione psicofisica a causa dell' alto tasso alcolemico, si è messo alla guida della sua auto e ha causato diversi incide nti, da Busto Garolfo (dove abita) a Rho (dove è stato bloccato). Agli agenti che gli hanno chiesto i documenti ha detto di chiamarsi "cavallo pazzo". Aveva con sé un cutter e minacciava di uccidere gli agenti. Con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arm i, la polizia locale di Rho ha arrestato un uomo di 56 anni, residente a Busto Garolfo. E' successo martedì 19 maggio nel tardo pomeriggio. La chiamata alla centrale della è arrivata alle 17.38, un agente della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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