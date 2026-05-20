Ubriaco al volante semina il panico da Busto Garolfo a Rho poi minaccia gli agenti con un taglierino | arrestato

Un uomo in stato di ebbrezza ha causato diversi incidenti tra Busto Garolfo e Rho mentre guidava un'auto. Dopo aver seminato il panico in strada, è stato fermato dagli agenti, ai quali ha minacciato con un taglierino. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma. Durante le operazioni di controllo, si è mostrato aggressivo e ha opposto resistenza. La polizia ha recuperato l'arma e ha proceduto con le formalità di rito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui