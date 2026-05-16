Manca pochissimo all' uscita dell' album di Doro Gjat | ecco il suo nuovo singolo
Il nuovo singolo del rapper del Friuli, Doro Gjat, intitolato “Ciaomandi”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 22 maggio 2026. Il brano si inserisce nel progetto che anticipa l’uscita del suo prossimo album. La canzone riflette il legame del musicista con il territorio friulano, descritto come un punto di incontro tra diverse culture e tradizioni. La pubblicazione del singolo rappresenta un passo importante verso l’uscita dell’album.
Il Friuli come terra di frontiera e crocevia di culture. È questo il concetto attorno a cui ruota il nuovo singolo del rapper carnico Doro Gjat, “Ciaomandi”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 22 maggio 2026. Il brano, che vede la partecipazione dell'emergente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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