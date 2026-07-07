tv 4k cresce la diffusione dei televisori e dei contenuti ultra hd

A metà 2026, oltre il 55% dei televisori venduti nel paese sono Ultra HD 4K. La diffusione di questa tecnologia ha superato quella di modelli a risoluzione inferiore, segnando un cambiamento nel modo di fruire i contenuti televisivi. La crescita interessa sia il mercato dei nuovi acquisti sia la disponibilità di contenuti in alta definizione. Le vendite di televisori 4K si confermano in aumento rispetto agli anni precedenti, riflettendo una trasformazione nelle preferenze dei consumatori.

ROMA (ITALPRESS) – Il 4K non è più una tecnologia per pochi appassionati: è ormai entrato stabilmente nelle nostre case. La vendita di televisori Ultra HD ha superato, nei primi mesi del 2026, il 55% del mercato nazionale, e racconta un cambiamento profondo nel modo di guardare la televisione. Non si tratta soltanto di una maggiore definizione dell'immagine e del sonoro, ma di una nuova esperienza domestica, più vicina a quella del cinema, fatta di schermi grandi, colori più ricchi e dettagli sempre più realistici. La crescita del 4K va di pari passo con l'aumento delle dimensioni dei televisori. Gli schermi sopra i 50 pollici rappresentano oggi oltre la metà delle vendite: un dato che conferma come i grandi impianti televisivi siano diventati il centro dell'intrattenimento familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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