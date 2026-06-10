Il Fatto Quotidiano ha registrato un aumento del 2,8% nella diffusione nell’ultimo mese, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, Corriere, Repubblica e Stampa hanno subito cali nelle vendite. La crescita di Il Fatto Quotidiano si conferma in controtendenza rispetto al mercato giornalistico italiano, che mostra segnali di contrazione per altri quotidiani. La diffusione complessiva comprende copie cartacee e digitali.

In controtendenza rispetto al panorama informativo italiano, Il Fatto Quotidiano si conferma in crescita e segna un +2,8% nella classifica della diffusione dei giornali che somma copie cartacee e digitali. Il trend è stato fotografato da Primaonline sulla base dei dati Ads relativi al mese di aprile. Segno positivo anche se si confrontano i numeri di marzo 2025 con quelli dello stesso mese di quest’anno: Il Fatto Quotidiano registra una crescita del 18,9%. Mentre sul totale delle vendite individuali il dato sale a + 19%. In testa a tutte le tabelle di Primaonline si trova il Corriere della Sera, che tuttavia presenta un segno negativo in tutte le classifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Diffusione dei giornali, Il Fatto Quotidiano cresce ancora: +2,8% nell’ultimo mese e +19% in un anno. Calano Corriere, Repubblica e Stampa

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