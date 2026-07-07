Tuttosport – Mettetevelo in testa Napoli non è come Juve e Inter Conte diceva… | De Laurentiis netto

Notizia in breve

Durante le celebrazioni per il centenario del club, si è svolta la presentazione della nuova maglia ufficiale della squadra, a bordo di una nave da crociera. La manifestazione ha attirato attenzione e ha generato discussioni tra i tifosi, in particolare riguardo alle differenze tra il club e le squadre rivali. Il presidente del club ha espresso chiaramente la posizione della società, sottolineando che il Napoli non si confronta con le grandi del campionato, come la Juventus e l’Inter.