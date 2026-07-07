Tuttosport – Mettetevelo in testa Napoli non è come Juve e Inter Conte diceva… | De Laurentiis netto
Durante le celebrazioni per il centenario del club, si è svolta la presentazione della nuova maglia ufficiale della squadra, a bordo di una nave da crociera. La manifestazione ha attirato attenzione e ha generato discussioni tra i tifosi, in particolare riguardo alle differenze tra il club e le squadre rivali. Il presidente del club ha espresso chiaramente la posizione della società, sottolineando che il Napoli non si confronta con le grandi del campionato, come la Juventus e l’Inter.
2026-07-06 16:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Le celebrazioni per il centenario del Napoli hanno preso il via questo pomeriggio a bordo della nave da crociera MSC World Europa, teatro della presentazione ufficiale della nuova maglia home per la stagione 202627. All’evento ha partecipato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, tra i protagonisti della cerimonia. “Celebriamo 100 anni di passione, di identità, di cadute, di rinascita e di successi. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria che risale alla fine dell’800” – ha spiegato. Negli appuntamenti per questa stagione di festa, da cerchiare sul... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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