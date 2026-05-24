Il tecnico del Napoli ha annunciato il suo addio alla squadra, lasciando il ruolo di allenatore. Durante la conferenza stampa, ha anche difeso lo scudetto conquistato dall’Inter, commentando i meriti della vittoria senza menzionare direttamente le prestazioni del Napoli. La notizia ha sorpreso i tifosi e i media, mentre il club non ha ancora comunicato i dettagli della successione. La decisione del tecnico arriva dopo una stagione intensa e ricca di tensioni.

Inter News 24 Il tecnico pugliese saluta la panchina del Napoli e difende lo scudetto vinto dalla formazione di Chivu in conferenza stampa. Un finale di stagione totalmente inaspettato in casa azzurra. Durante la conferenza stampa al termine della sfida tra Napoli e Udinese, Antonio Conte ha annunciato, assieme al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, l’addio alla panchina del Napoli. Un momento di forte tensione che è scaturito in un vivace botta e risposta quando si è parlato della vittoria del campionato da parte dell’Inter, guidata in questa stagione da Cristian Chivu. Il duro botta e risposta tra il presidente azzurro e l’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Clamoroso Napoli: Conte annuncia l’addio e gela De Laurentiis sui meriti dell’Inter

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