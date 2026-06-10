Un nuovo nome si aggiunge ai nomi caldi del mercato: Alexander Sorloth. La sua presenza sui social è aumentata dopo che sono emerse immagini di lui mentre mangia un piatto d’alce. La sua giovane età e il suo ruolo nel calcio internazionale attirano l’attenzione dei tifosi. La Juventus non ha ancora confermato trattative ufficiali, ma il suo nome circola tra i possibili acquisti. La sua immagine ha fatto discutere tra gli appassionati, in particolare sui social network.

2026-06-10 19:24:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: La cucina e la giovinezza plurisportiva. La cucina è la sua passione non più segreta. Il norvegese lo ha rivelato a “Sab0.0r Rojiblanco”, il format dell’Atletico in cui i giocatori si mettono a nudo. Sorloth era ai fornelli con il compagno Gimenez. Manualità e tecnica anche con una ricetta sudamericana: il trentenne si è disimpegnato bene, come se fosse in area di rigore. E poi ha svelato il suo piatto preferito. E no, non è la lasagna come Haaland, ma un piatto più. vichingo. Si tratta dell’ alce, servita con patate e verdure. Chissà cosa come troverà il vitello tonnato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Il Trono di Spade, Haaland e un piatto d’alce: Juve, chi è davvero Alexander Sorloth

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