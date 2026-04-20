Tuttosport – Bernardeschi cuore Juve parole d’amore per i tifosi bianconeri | È qualcosa di indescrivibile!

Bernardeschi ha espresso parole di affetto verso i tifosi della Juventus, definendo il suo legame con loro come qualcosa di indescrivibile. Nonostante una serata negativa in campo, il calciatore ha ribadito il suo attaccamento alla maglia e al pubblico bianconero, sottolineando che l’evento non ha cancellato i sentimenti reciproci. La dichiarazione riflette un rapporto forte tra il giocatore e la tifoseria, al di là dei momenti difficili.

2026-04-20 16:30:00 Flash news da TS: Una serata storta, ma che non è andata ad intaccare l’affetto che prova per il popolo bianconero e viceversa. Ieri Federico Bernardeschi è tornati all’Allianz Stadium, per la prima volta da avversario: non solo il suo Bologna è uscito sconfitto contro la Juve, ma il numero 10 rossoblù ha giocato soltanto per 7? visto l’infortunio rimediato subito dopo il suo ingresso in campo (lasciando i suoi in 10 visti i cambi finiti). Il calciatore, con un post sui social, ha voluto però ringraziare i tifosi juventini per l’accoglienza ricevuta. Bernardeschi ringrazia i tifosi Juve. “ Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Bernardeschi cuore Juve, parole d’amore per i tifosi bianconeri: “È qualcosa di indescrivibile!” Notizie correlate Bernardeschi emozionato: «Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile. Grazie ad ognuno di voi» – FOTOdi Angelo CiarlettaFederico Bernardeschi saluta emozionato i tifosi bianconeri sui social dopo il tributo di ieri sera. Tuttosport – Italiano amaro: “La Juve l’ha potuta preparare, noi… Bernardeschi dentro per lo Stadium”2026-04-19 23:17:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Niente da fare per il Bologna, che dopo la pesante sconfitta in Europa League... Contenuti utili per approfondire Bernardeschi cuore Juve, parole d'amore per i tifosi bianconeri: È qualcosa di indescrivibile!Il numero 10 del Bologna è tornato per la prima volta all'Allianz Stadium da avversario: il post social dopo l'accoglienza ricevuta ... tuttosport.com Bernardeschi torna a casa e avvisa la Juve: nel 2024 poteva indossare di nuovo il bianconero ma Giuntoli...Cinque stagioni con la maglia della Vecchia Sigonra prima del passaggio in Canada: a Bologna è rinato. Nel gennaio di due anni fa spinse per tornare a Torino ma dopo i primi contatti l'ex dirigente de ... tuttosport.com