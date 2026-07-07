tutti mobilitati per torre in festa la sagra che nasce dal cuore

Torre in Festa si svolgerà dal 10 al 12 luglio nella frazione di Urbino. La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, coinvolge la comunità locale con eventi e iniziative che si svolgono nel centro storico. La sagra prevede spettacoli, stand gastronomici e attività culturali, attirando partecipanti da diverse zone. La presenza di volontari e organizzatori è massiccia, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e senza intoppi.

Dal 10 al 12 luglio torna Torre in Festa, la sagra che da ben quindici edizioni coinvolge la frazione di Urbino: "E sarà più grande, viva e sentita che mai – dicono gli organizzatori –: la piazza si accenderà per tre giorni di musica, spettacolo e tradizione, organizzati con passione mettendo cuore, tempo ed energie affinché la festa non sia solo un evento, ma un momento di aggregazione per tutta la comunità". Quella che è nata come una piccola sagra di paese, anno dopo anno è diventata un appuntamento fisso per un pubblico affezionato e ogni anno più numeroso. "A loro va il nostro grazie più grande e a loro è dedicato il programma delle tre serate che sarà ricchissimo e pensato per far divertire tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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