A Torre del Greco nasce Blanco il primo cane di quartiere che fa sorridere tutti!

Da napolipiu.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre del Greco è stato annunciato il primo cane di quartiere, chiamato Blanco, che porta allegria tra i residenti. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a promuovere momenti di convivialità tra i cittadini. Blanco, che vive nel quartiere, viene spesso visto mentre interagisce con le persone e si fa notare per il suo comportamento amichevole. La presenza del cane ha attirato l’attenzione di molti abitanti della zona.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È ufficiale: Blanco è il primo cane di quartiere della città di Torre del Greco. L’ordinanza per la sua re-immissione sul territorio è stata firmata dal sindaco Luigi Mennella, dando seguito a un percorso ben definito per riportare un randagio nella sua comunità. Questo provvedimento segna un passo importante nella gestione degli animali sul nostro territorio. La gioia dei cittadini è palpabile per il ritorno di Blanco, che ha potuto riappropriarsi della sua libertà in via Montedoro, una zona che conosce bene. Il cane è stato sottoposto a una serie di procedure necessarie, tra cui microchippatura e sterilizzazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

a torre del greco nasce blanco il primo cane di quartiere che fa sorridere tutti
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