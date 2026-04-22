Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo | la sagra nel cuore della laguna
Domenica 10 maggio 2026 si terrà la Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, un evento che celebra una delle produzioni tipiche della laguna veneziana. La manifestazione si svolge sull’isola di Sant’Erasmo, nota per la coltivazione di questo ortaggio. La giornata prevede varie attività legate alla tradizione agricola locale e incontri dedicati alla promozione del prodotto. La sagra rappresenta un momento di incontro tra residenti e visitatori.
Domenica 10 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo Violetto di Sant’Erasmo, appuntamento dedicato a una delle eccellenze più rappresentative della laguna veneziana. Il Carciofo Violetto di Sant’Erasmo è molto più di un semplice ortaggio: è un autentico tesoro lagunare, noto per la sua tenerezza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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