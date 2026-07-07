Tutta colpa di un bagaglio | tensione a bordo Renga costretto scendere da un volo Ryanair VIDEO

Durante un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Orio al Serio, il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere prima del decollo. Secondo quanto riportato, l’episodio è avvenuto a causa di tensioni e discussioni tra l’artista e il personale di bordo, legate a un problema con il bagaglio. La situazione ha portato alla decisione di far scendere Renga dal velivolo prima della partenza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Momenti di tensione su un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio. Secondo quanto riferito dal Quotidiano Nazionale, il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere dall'aereo prima del decollo dopo una serie di discussioni con il personale di bordo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Quotidiano Nazionale (@quotidianonazionale) Dal bagaglio alla decisione del comandante La vicenda sarebbe iniziata già al gate, per un bagaglio ritenuto troppo voluminoso per essere trasportato in cabina. Dopo aver pagato il supplemento per l'imbarco in stiva della valigia, una volta a bordo il cantante avrebbe manifestato nervosismo per il ritardo del volo, discutendo con il personale e con alcuni passeggeri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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