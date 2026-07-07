Un cantante è stato fatto scendere da un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Orio al Serio. Durante il rullaggio, ha avuto una discussione con gli steward, che ha portato il comandante a interrompere le operazioni di volo e chiamare le forze dell’ordine. Successivamente, l’aereo è tornato al gate e il cantante, insieme a un accompagnatore, è stato fatto scendere. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del comportamento.

Un Francesco Renga piuttosto nervoso è stato fatto scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e con destinazione Orio al Serio. Il comandante dell'aereo è stato costretto a interrompere il rullaggio per allertare le forze dell'ordine e successivamente invertire la rotta verso il gate per far sbarcare il cantante e il suo accompagnatore. I due, secondo il personale di bordo, non erano nelle condizioni per affrontare il viaggio a bordo del velivolo. I fatti risalgono a domenica 5 luglio. Stando alle prime informazioni, Renga sarebbe stato piuttosto irritato già durante i controlli e le procedure di imbarco all'interno dell'aeroporto. Al gate, i dipendenti dello scalo avrebbero fatto notare al cantante come il suo trolley superasse le misure consentite in cabina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: lite e tensione con gli steward

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