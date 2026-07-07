Più di 30 studi sono in corso in 100 centri italiani, focalizzati su un nuovo farmaco per il trattamento dei tumori. La compagnia farmaceutica ha annunciato che il suo obiettivo è accelerare l’accesso alle terapie, collaborando con la comunità scientifica, i clinici, le istituzioni e le associazioni di pazienti. Il focus è sulla possibilità di migliorare la qualità di vita delle persone affette da queste patologie.

“Il nostro impegno è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita delle pazienti e, insieme agli altri protagonisti del sistema salute - comunità scientifica, clinici, istituzioni, ma anche e soprattutto le associazioni pazienti - rendere disponibili le terapie il prima possibile. Cinque anni fa Gilead ha accettato la sfida di entrare nel mondo dell'oncologia solida e oggi possiamo dire di aver cambiato la vita delle persone affette da carcinoma mammario metastatico. La sfida è continuare ad innovare: tramite la ricerca clinica e con il coinvolgimento di centri italiani. Abbiamo all'attivo più di 30 studi clinici in oltre 100 centri italiani, l'ambizione è toccare quota 20 nuove indicazioni oncologiche entro il 2030”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori: Piccolo (Gilead), la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani

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