La classifica dei piccoli centri italiani più ' cliccati' | ingresso di Numana e Gradara nella top 30 del 2026

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso le vacanze in piccoli centri italiani, preferiti rispetto alle grandi città. Per il 2026, sono entrati nella classifica dei più cliccati due località, una di queste si trova sulla costa e l’altra in una zona storicamente ricca di castelli. La loro presenza nella top 30 conferma questa tendenza a scegliere mete meno note, ma di grande fascino.

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono quelli più.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Small Cities 2026: i top 30 piccoli centri italiani più gettonati, tra i primi tre anche AmalfiSempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura...

Varenna nella top 30 per le vacanze fra i piccoli borghi italianiVarenna entra nella top 30 dei piccoli borghi più gettonati d'Italia per una vacanza.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Le spiagge del Conero, gioiello prezioso: The Guardian incorona il mare di Sirolo e Numana; Scuola, lo Scientifico Galilei di Macerata diviso in 3 sedi: ecco dove trasloca; Il Comune fa economia e si ritrova quasi tre milioni da investire nella città; Ecco le 7 spiagge più belle d'Italia: la classifica e le sorprese | Libero Quotidiano.it.

Conero running a Numana, oltre 2mila euro donati alla Fondazione SalesiConero Running a Numana (Ancona): l'impegno fisico trasformato in aiuto concreto con un euro della quota di iscrizione alle gare devoluto a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets ... ansa.it

REPORT domenica 26 aprile 2026 STRADA NUMANA(AN) CONERO RUNNING 21,097 Dal Porto di Numana a quello di Porto Recanati e ritorno per vivere la bellezza della Riviera del Conero non solo d’estate con il colori della Gubbio Runners c’ - facebook.com facebook