Per le pazienti con carcinoma mammario metastatico, sono in arrivo nuove opzioni terapeutiche oltre ai trattamenti tradizionali. Piccolo, rappresentante di un'azienda farmaceutica, ha dichiarato che l'obiettivo è offrire più tempo e una qualità di vita superiore alle pazienti. La discussione si concentra sull'introduzione di queste terapie, che si affiancano a quelle già esistenti, per migliorare le possibilità di cura.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Accanto ai trattamenti consolidati, per le pazienti affette da carcinoma mammario metastatico si stanno facendo strada nuove opzioni terapeutiche, con l'obiettivo di concedere loro più tempo e una migliore qualità di vita. Gilead è impegnata su questo fronte proprio con questi obiettivi: diversi anni fa ha reso disponibili trattamenti sia per le pazienti con carcinoma mammario triplo negativo metastatico, sia con carcinoma mammario ormonosensibile, sempre in fase metastatica. Oggi siamo lieti di poter condividere la recente approvazione Ema - Agenzia europea per i medicinali, per lo stesso tipo di trattamento, ma nelle linee più precoci, in particolar modo nella prima linea per le pazienti con carcinoma mammario metastatico triplo negativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Piccolo (Gilead): "Impegno a migliorare vita in pazienti cancro seno metastatico"

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Tumori: Piccolo (Gilead), la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani

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