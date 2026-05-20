Tumori | seno metastatico a Milano oncologi e pazienti chiedono accesso equo alla biopsia liquida

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di discussione sulla sanità, oncologi e pazienti chiedono un accesso più equo alla biopsia liquida, una procedura diagnostica che consiste in un prelievo di sangue. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla destinazione di 15 milioni di euro, parte dei 238 milioni previsti nel fondo per il potenziamento della sanità nella Legge di Bilancio 2026. La proposta mira a rendere questa tecnologia più accessibile, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di diagnosi e trattamento per i pazienti affetti da tumori al seno metastatico.

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Destinare 15 dei 238 milioni del fondo per il potenziamento della sanità inseriti nella Legge di Bilancio 2026, per garantire l’accesso alla biopsia liquida, un semplice prelievo di sangue che potrebbe rivoluzionare la cura per 15.500 donne italiane affette da carcinoma mammario metastatico ormonoresponsivoHer2 negativo. È il messaggio lanciato dalla comunità oncologica e dalle associazioni dei pazienti, riunite a Milano in un incontro nato per fare il punto sulla medicina di precisione contro un tumore estremamente diffuso nel nostro Paese e per mettere l’accento sulla necessità di rendere accessibile un esame cruciale per individuare i trattamenti più efficaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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