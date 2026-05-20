In un contesto di discussione sulla sanità, oncologi e pazienti chiedono un accesso più equo alla biopsia liquida, una procedura diagnostica che consiste in un prelievo di sangue. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla destinazione di 15 milioni di euro, parte dei 238 milioni previsti nel fondo per il potenziamento della sanità nella Legge di Bilancio 2026. La proposta mira a rendere questa tecnologia più accessibile, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di diagnosi e trattamento per i pazienti affetti da tumori al seno metastatico.

Destinare 15 dei 238 milioni del fondo per il potenziamento della sanità inseriti nella Legge di Bilancio 2026, per garantire l’accesso alla biopsia liquida, un semplice prelievo di sangue che potrebbe rivoluzionare la cura per 15.500 donne italiane affette da carcinoma mammario metastatico ormonoresponsivoHer2 negativo. È il messaggio lanciato dalla comunità oncologica e dalle associazioni dei pazienti, riunite a Milano in un incontro nato per fare il punto sulla medicina di precisione contro un tumore estremamente diffuso nel nostro Paese e per mettere l’accento sulla necessità di rendere accessibile un esame cruciale per individuare i trattamenti più efficaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tumori: seno metastatico, a Milano oncologi e pazienti chiedono accesso equo alla biopsia liquida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumori: seno metastatico, a Milano oncologi e pazienti chiedono accesso equo alla biopsia liquida

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Malapelle (Islb): "Biopsia liquida per terapia mirata in cancro seno metastatico"

Leggi anche: Di Maio (Aiom): "No disparità su biopsia liquida in cancro seno metastatico"

In Italia, per più di 15mila donne con tumore al seno metastatico è necessaria la biopsia liquida. Però, solo la metà delle pazienti riesce ad accedere a questo esame, a causa di reti diagnostiche ancora fragili e una frammentazione regionale. #ANSASalute x.com

Tumore del seno metastatico, solo metà pazienti acede alla biopsia liquidaOggi in Italia, per 15.500 donne con tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo è necessaria la biopsia liquida per selezionare le terapie più efficaci. (ANSA) ... ansa.it

Tumori, esperti: Biopsia liquida necessaria a 15mila donne con cancro seno, sbloccare 15 mln per test a tutteOggi in Italia per 15.500 donne con tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo è necessaria la biopsia liquida per selezionare le terapie più efficaci. Però solo la metà delle pazienti ... adnkronos.com

Qual è stata la risposta al trattamento per il cancro al seno di stadio 4? reddit