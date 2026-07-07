Un oncologo dell'ospedale universitario ha dichiarato che il farmaco sacituzumab govitecan rallenta la ripresa del cancro al seno metastatico. Negli ultimi due anni, sono stati introdotti trattamenti innovativi per questa patologia. Tuttavia, questa terapia specifica non garantisce una ripresa immediata della malattia. La ricerca continua a cercare soluzioni più efficaci, ma al momento il farmaco è considerato utile per ritardare la progressione della malattia.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Oggi le donne con tumore al seno metastatico possono accedere a terapie innovative. Gli ultimi 2 anni sono stati splendidi per" la cura del " tumore della mammella. A livello biologico, sappiamo quanto è importante la rilevazione del gene e l'identificazione di mutazioni, a seconda delle quali si impiegano diversi farmaci con specifici target. Per le pazienti che non presentano queste mutazioni ci sono farmaci, come il sacituzumab govitecan, che si sono dimostrati efficaci nel ritardare la ripresa di malattia in quello che rappresenta lo zoccolo duro del tumore della mammella, ovvero il triplo negativo (mTnbc)”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Fabi (Gemelli): "Sacituzumab govitecan ritarda ripresa cancro seno metastatico"

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Tumori: Fabi (Gemelli), sacituzumab govitecan rallenta progressione e migliora sopravvivenza in

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