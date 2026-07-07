Trump tende la mano a Meloni | la Casa Bianca valuta un ruolo per l’Italia in Libia

La Casa Bianca sta considerando un ruolo per l’Italia in Libia, dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e il governo di Meloni. L’amministrazione americana valuta come avviare una collaborazione più stretta, anche in vista di possibili iniziative nella regione. La notizia arriva mentre si intensificano i segnali di una possibile distensione tra le parti.

Dopo settimane di tensioni e attacchi pubblici, l’amministrazione Trump starebbe cercando una strada per ricucire i rapporti con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’occasione sarebbe il vertice Nato di Ankara, dove potrebbero arrivare non solo segnali politici di distensione, ma anche una proposta concreta: affidare a Italia e Turchia un ruolo centrale nella stabilizzazione della Libia e nella valorizzazione delle sue risorse energetiche. Secondo fonti vicine all’amministrazione statunitense, una parte della Casa Bianca considera Roma un alleato troppo importante per lasciare che la crisi diplomatica degeneri. L’idea sarebbe quella di trasformare il dossier libico in un terreno di collaborazione strategica, rafforzando il ruolo italiano nel Mediterraneo e favorendo al tempo stesso gli interessi occidentali nell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRUMP CONTRO MELONI: COSA STA SUCCEDENDO DAVVERO TRA ITALIA E STATI UNITI Per anni Giorgia Meloni

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