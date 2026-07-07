Un ruolo sulla Libia così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma dopo il nuovo attacco di Trump

La Casa Bianca cerca di rafforzare i rapporti con l’Italia dopo le tensioni legate alle dichiarazioni di Trump sulla Libia. Durante il vertice NATO, si prevede un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e Roma, con l’obiettivo di ricucire i rapporti attraverso incontri formali e misure concrete. Il tentativo arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità nel Nord Africa e sul ruolo dell’Italia nella regione.

ANKARA – «Dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni e ci stiamo lavorando. Il vertice Nato è l’occasione giusta, con qualche gesto formale, ma anche concreto. Un’idea sarebbe affidare a Italia e Turchia la Libia, per stabilizzarla a sfruttare le sue risorse». L’alto funzionario dell’amministrazione Trump che condivide queste considerazioni con Repubblica fa parte dell’ala governativa che vuole ricomporre la frattura con la premier italiana, perché giudica Roma un alleato troppo importante per perderlo a causa dei meme via social, tipo quello pubblicato da Donald domenica: “Serve un ordine restrittivo” per Giorgia, come si fa con gli stalker. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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