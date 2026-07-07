Trump posta un meme contro Meloni Zaia | Non ti curare l’America è un’altra cosa

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha commentato un meme pubblicato dall’ex presidente americano su un social, rivolto alla premier italiana. Zaia ha scritto che non bisogna prendersela e ha aggiunto che l’America è una realtà diversa. La dichiarazione arriva dopo che Trump aveva condiviso un contenuto offensivo nei confronti della leader italiana. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o reazioni da parte di altri esponenti politici.

VENEZIA – “Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L’America è un’altra cosa”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia (foto), esprimendo piena solidarietà alla premier dopo l’ennesimo attacco sui social del presidente americano Donald Trump contro Giorgia Meloni. “La nostra premier, Giorgia Meloni – aggiunge Zaia – ha impostato una politica estera di livello. Qualcuno spieghi a Trump che in Italia, e nel nostro Veneto in particolare, il legame con gli Stati Uniti e con la comunità americana è tutt’altra cosa: è fatto da decenni di amicizia, collaborazione, scambi economici, relazioni culturali e storie familiari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Trump ofende a Meloni y la primera ministra responde con dureza

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