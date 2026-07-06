Comunicato Stampa | Trump posta un meme contro Meloni

Donald Trump ha pubblicato un meme rivolto alla premier italiana, accompagnato dalla frase: “Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L'America è un'altra cosa”. La dichiarazione è arrivata dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha espresso solidarietà alla premier dopo l'ultimo attacco sui social di Trump. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o commenti ufficiali.

“Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L'America è un'altra cosa”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprimendo piena solidarietà alla premier dopo l'ennesimo attacco sui social del presidente americano Donald Trump contro Giorgia Meloni. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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