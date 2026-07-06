Trump posta meme contro Meloni | ‘necessaria ordinanza restrittiva’

Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia ‘serve un ordine restrittivo’. “Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”. Lo afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. ANSA (L’ordine restrittivo è un provvedimento che prevede la limitazione della libertà personale del soggetto responsabile di comportamenti minacciosi e persecutori) Voli Usa da basi italiane? Ministero Difesa: “messaggio totalmente fallace” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trump posta meme con Meloni, 'necessaria ordinanza restrittiva

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