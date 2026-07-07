Trump | Meloni mi piace ma non c' è stata per noi sull’Iran

Durante un incontro con Erdogan, Donald Trump ha detto che gli piace Giorgia Meloni e la definisce una brava persona, ma ha aggiunto che non si è dimostrata vicina agli interessi degli Stati Uniti riguardo all’Iran. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un bilaterale. Trump non ha fornito dettagli specifici sulle azioni o le posizioni di Meloni relative alla questione iraniana.

Giorgia Meloni "mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi" sull'Iran. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Erdogan. Domenica il presidente Usa era tornato ad attaccare la premier italiana pubblicando un meme su Truth meme in cui i due sono uno di fronte all’altro con il commento: “Serve un ordine restrittivo”. Trump ha aggiunto: "Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta nello Stretto di Hormuz o con l'Iran in generale". E ancora: "Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Trump attacca di nuovo la Meloni: È stata negativa

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