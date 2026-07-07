Trump | ‘Meloni mi piace è una brava persona ma non c’è stata per noi’

Durante un incontro con il presidente turco, l'ex presidente ha commentato la relazione con la leader italiana, affermando di apprezzarla come persona ma di non aver ricevuto supporto da parte sua. Trump ha anche parlato di un meme pubblicato sui social, definendolo un episodio che ha generato tensioni tra i due. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui motivi dello scontro o sui contenuti del meme.

Al bilaterale con Erdogan, Trump affronta alcuni temi caldi. Primo tra tutti: lo scontro con Meloni dopo il meme pungente pubblicato sui social. Il presidente chiarisce: "Una brava persona ma per noi non c'è stata" Nel corso del bilaterale con il presidente turco,Recep Tayyip Erdogan, il presidente americanoDonald Trumptorna a parlare del premierGiorgia Melonie, in riferimento alla questione iraniana, dice: “Mi piace, è una brava persona, ma non c’è stata per noi“. Un’affermazione che punta a spiegare il pungentememe sul premierche il tycoon ha pubblicato qualche giorno fa. A detta di Trump, il rapporto è “diventato un po’ cattivo”... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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TRUMP ALLA NATO: MELONI MI PIACE, BRAVA PERSONA MA NON C'E STATA PER NOI

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Donald Trump torna a pungere Giorgia Meloni e l'Italia, "brava persona ma per noi non c'è stata sull'Iran"Durante un incontro con il presidente turco, Donald Trump ha commentato la posizione della premier italiana sull’Iran, affermando che la considera...

Temi più discussi: Cos'è il meme Restraining order needed usato da Trump contro Meloni; Che cos'è l'ordine restrittivo citato nel post di Trump contro Meloni: si applica negli Usa nei casi di molestie e stalking; Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l'ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo; Trump corregge il tiro: Meloni mi piace, ma non mi ha aiutato contro l’Iran.

Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Erdogan Tutti i dettagli al link shorturl.at/RgqWa x.com

Trump: La Nato ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gb non ci hanno aiutato. Meloni mi piace ma non c'è stata per noi - LIVEBLOGLa Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante per gli Usa. Lo ha detto Donald Trump a margine del bilaterale ad Ankara con Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, è una brav ... ansa.it

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